Milan, Dida: “Maignan? Ci sentiamo ancora. Ecco come lo abbiamo migliorato”

Imponente, sicuro, autoritario: quanto c’è di Dida in Maignan?“Abbiamo puntato sulla sua integrazione nel calcio italiano, doveva capirne i meccanismi, come il vostro calcio si sviluppa. All’inizio ha fatto un po’di fatica ma poi ha imparato tanto in così poco tempo che è stato sorprendente. Siamo rimasti tutti contentissimi della sua dedizione, in ogni partita si notavano miglioramenti”.