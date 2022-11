Milan, Dida: “Maignan è venuto per vincere e ci è riuscito subito”

Nelson Dida , ex portiere e preparatore del Milan, ha parlato di Mike Maignan , osservato da vicino nel corso della scorsa stagione. Queste le dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali del Diavolo in occasione della 'Milano Games Week'.

Su Maignan : "Mike è un amico ed è venuto al Milan con l'idea di vincere, e ha vinto subito. Faceva di tutto per migliorarsi in allenamenti, ed è cresciuto veramente tanto".

Su cosa può migliorare? "Può crescere tanto e su tutto.. Non aveva fatto tanto in senso di preparazione, ma il Milan ha tutto può far crescere questi ragazzi".