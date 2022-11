Dida alla Milano Games Week: “Spero che il Milan vinca” | PM

Su come vede il Brasile ai Mondiali : "Bene, sono una grandissima squadra. Siamo preoccupati per Neymar. Speriamo che lui e Danilo possano recuperare. Sono due calciatori forti, la squadra ne ha bisogno".

Sul Brasile senza Neymar : "Lui è molto cresciuto in questo periodo, aiuta la squadra ha grande esperienza. Senza di lui si gioca in modo diverso".

Su Richarlison : "Un gol bellissimo. Lui è un ragazzo semplice che gioca in Nazionale, giocando un Mondiale. Sono davvero felice per lui. Una rete bellissima che resterà nella storia".

Sul calcio dalla strada: "Tanti giocatori nascono così. In Brasile c'è povertà e non si possono giocare altri sport. Si gioca in campi senza porte, ma hanno tutti il sogno di giocare in Nazionale. Qualcuno ci riesce alla fine".