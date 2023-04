Milan, Di Napoli: “Servirà un attaccante da venti gol”

Arturo Di Napoli, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a TMW Radio nel corso della trasmissione Piazza Affari parlando anche di Milan e Inter. Di Napoli si è concentrato sulla necessità delle due milanesi, di avere un attaccante in grado di segnare molti i gol. Probabile che i rossoneri, puntino a investire molto in estate su una nuova punta da mettere in rosa.