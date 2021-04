Milan, Di Marzio: “Futuro Donnarumma? Vuole giocare la Champions”

Il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato del futuro di Gianluigi Donnarumma. Queste le dichiarazioni sul portiere del Milan

Il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato del futuro di Gianluigi Donnarumma. Queste le dichiarazioni sul portiere del Milan: "Dipenderà dal quarto posto. La volontà di Donnarumma, al di là dell’aspetto economico, è quella di giocare la Champions. Non ha giocato neanche un minuto. Se il Milan non si qualifica per la Champions, o la Juventus non si qualifica per la Champions, avrà un peso importante nella scelta del giocatore". I bookmakers fanno sognare i tifosi del Milan: ecco le quote sugli arrivi di Ilicic e Sergio Ramos