Milan, Di Gennaro: “Kessie via per soldi, inutile girarci intorno”

Il commentatore sportivo Antonio Di Gennaro ha commentato il prossimo addio al Milan di Franck Kessie a parametro zero. Le dichiarazioni

Dopo Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, Franck Kessie è un altro giocatore destinato a lasciare il Milan a parametro zero. Inoltre, nella giornata odierna, dalla Spagna rimbalzano notizie sempre più insistenti su un accordo trovato con il Barcellona . Ma perché l'ivoriano ha deciso di lasciare il club rossonero? Per il commentatore sportivo Antonio Di Gennaro c'è soltanto un motivo. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb'.

Milan, un altro addio a parametro zero. Stavolta tocca a Kessiè: "Lì vanno via per i soldi, non perché non credono nel Milan. E' una scelta da rispettare, ma è inutile girarci intorno e inventarci storie. E' così". Intanto il Milan pensa a un nuovo centrocampista. Il nome