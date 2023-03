Milan, Di Gennaro: “Ibrahimovic è in difficoltà, Leao manca tanto”

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha rilasciato un commento in merito ad alcuni singoli del Milan, come Ibrahimovic e Leao

Milan, le parole di Antonio Di Gennaro

"Non è continua come l'anno scorso. Con la cura Pioli pensavo che alcuni giocatori potesse andare meglio. Contro il Tottenham si gioca tantissimo. La vittoria di Verona ha dato alla Fiorentina qualcosa, ha giocato una grande gara con il Milan, che ora rischia in Champions. Serve un atteggiamento diverso. De Ketelaere ho visto qualche spunto ma è ancora lontano da quello che deve dare. Ibrahimovic l'ho visto ma è in difficoltà. Davanti Origi non può essere uno che compensa Giroud. Senza Leao è dura. Theo Hernandez è tornato meglio, ma Leao quest'anno manca tanto".