Milan, Di Gennaro: “Donnarumma? Se davvero vuole restare lasci Raiola”

Antonio Di Gennaro, commentatore sportivo, ha parlato del rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Vuole restare al Milan? Il consiglio

"Sì. Sappiamo che il suo procuratore è tra i più importanti e questo rappresenta una situazione delicata, però mi aspettavo qualcosa da parte sua. Non dico una scelta, ma ha 22 anni e capisco che ci sia differenza tra 8 e 12 milioni, ma il Milan difficilmente andrà avanti, e penso proprio vada bene così. Parliamo di una cifra importante, se vuole rimanere come credo, può decidere anche di cambiare procuratore, così da riuscire a dire la sua in maniera più incisiva. Non so se stiano lavorando sotto traccia, ma l'offerta è congrua. Di trofei ancora non ne ha vinti: gli auguro di farlo, ma da 6 a 8 milioni è un aumento importante viste le difficoltà che ci sono a livello economico".