Milan, Di Canio: “Leao non ancora tra i primi cinque al mondo, ma…”

Paolo Di Canio , ex calciatore ora opinionista, non ha inserito Rafael Leao nei primi cinque al mondo. Ma è soltanto questione di tempo, perché il portoghese è destinato a spingere per quei posti. Queste le dichiarazioni rilasciate nel suo intervento a 'Sky Sport'.

"No, non lo metto ancora tra i primi cinque al mondo. Ha il talento, la qualità e la fisicità per entrare nei primi tre. Aspetto un po', ma è destinato a spingere per quei posti". Sulla partita, invece, l'ex rossonero ha parlato così: "In una partita dove devono essere sul 4/5-0 nel primo tempo, perché Leao gigioneggia, i rossoneri vanno in vantaggio - con un grande assist del portoghese -, prendono gol e poi se la vanno a riprendere. Perché è giusto così. È questione di mentalità".