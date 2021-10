Milan, Di Canio: “Kessie grande professionista, non è semplice per lui”

L'ex calciatore Paolo Di Canio ha parlato dell'ottima prova di Franck Kessie in Atalanta-Milan. Queste le sue dichiarazioni

L'ex calciatore Paolo Di Canio ha parlato dell'ottima prova di Franck Kessie in Atalanta-Milan. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport': "Quando ci sono queste situazioni particolari, la firma del contratto, le critiche, non è semplice. Kessie invece si è dimostrato un grande professionista e si è messo sotto per cercare di recuperare la condizione".