Milan-Napoli, Di Canio: “I rossoneri non partono battuti”

Su Milan-Napoli: "Il Napoli ha entusiasmo e non mi aspetto un calo. Però ha molto da perdere perché è più forte e tutti ormai si aspettano che arrivi in finale. Il Milan, però, non parte battuto: i rossoneri hanno il dna europeo e San Siro che in questi casi può fare la differenza". Milan, le ‘distrazioni’ di Leao: dal rinnovo alla musica