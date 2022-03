Milan, Di Canio: “Bennacer determina, ma in un periodo è stato assente”

L'ex calciatore Paolo Di Canio ha parlato di Ismael Bennacer come di un giocatore determinante. Queste le dichiarazioni

L'ex calciatore Paolo Di Canio ha parlato di Ismael Bennacer come di un giocatore determinante. Non è la prima volta, infatti, che il centrocampista del Milan risolve una partita con un tiro da fuori come contro il Cagliari. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport': "Non è il primo gol da fuori area in una partita complicata che Bennacer fa quest'anno, anche a Bologna. Giocatore che dà apporto significativo alla qualità del gioco e alla partita. Nei momenti importanti è uno di quei giocatori che determina. E c'è stato un periodo in cui è stato assente".