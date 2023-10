Milan, Deschamps: “Maignan? Probabilmente il migliore portiere al mondo”

In un'intervista rilasciata a Telefoot, Didier Deschamps, ct della nazionale francese, ha elogiato così' il portiere del Milan Mike Maignan

Mike Maignan è un fenomeno tra i pali: il portiere del Milan , da quando veste la maglia del Diavolo, è salito ai vertici del calcio mondiale. Anche con la maglia della Francia, dopo il ritiro di Hugo Lloris dalla nazionale, 'Magic Mike' ha fatto magie, ed è un titolare irrununciabile. In un'intervista rilasciata a Telefoot, Didier Deschamps , ct della nazionale francese, ha parlato proprio del portiere rossonero, elogiandolo.

"Impressionato da Maignan. È tra i tre portieri più forti al mondo, per non dire il migliore". Parole importanti per il portiere francese, che resta un pilastro del Milan e della nazionale.