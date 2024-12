De Paola: “Al Milan stanno vivendo un malinteso. I problemi…”

De Paola: "Per il Milan la lotta al campionato ormai è complicatissima"

"Per me l'Atalanta è la mina vagante del campionato, ma anche della Champions League. Veramente chapeau all'Atalanta. Qualunque cosa faccia da adesso in poi non verrà mai criticata per tutto ciò che è stato fatto anche in questa stagione. Questa credetemi è la miglior condizione per poter fare benissimo e sorprendere sia in campionato che in Europa. Per il Milan la lotta al campionato ormai è complicatissima. Per me comunque i rossoneri stanno vivendo su un malinteso, ossia su alcune gare che hanno significato tanto. Queste gare, come il derby e la vittoria a Madrid, hanno nascosto sotto al tappeto alcuni problemi. Io non capisco, poi, il perché di certe parole di Fonseca, perché, aldilà del fatto che per me il fallo su Theo non ci fosse, alla fine la gara era tornata sull'1-1".