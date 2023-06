Milan, Pardo su De Ketelaere: “L’ho visto spaesato”

Ospite nell'ultima puntata del programma KickOff – The Last Dance, andato in onda sul sito Youtube Mondopengwin, il noto giornalista, Pierluigi Pardo, ha espresso il suo parere riguardo alla stagione deludente del trequartista del Milan, Charles De Ketelaere: "Lo manderei in prestito, ma non lo perderei del tutto, perché in quel caso il Milan rischierebbe di fare lo stesso errore della Juventus con Henry".