Milan, De Ketelaere: “Quando sono arrivato c’era positività, poi negatività”

"Il calcio è fatto di alti e bassi. Quando sono arrivato al Milan c'era molta positività. Dopo qualche partita c'è stata un po' di negatività, ma poi di nuovo positività... E' così che va nel calcio. Certo, preferisco la positività alla negatività. Faccio del mio meglio e cerco di dare il meglio di me ogni giorno e diventare un calciatore migliore. Cerco di non pensare troppo alla pressione, cerco solo di fare del mio meglio. So di avere ancora molto da imparare, so cosa posso fare e cerco di migliorare il più possibile. Voglio aiutare la squadra".