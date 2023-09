Charles De Ketelaere, calciatore del Milan in prestito all'Atalanta, ha parlato anche del suo prossimo futuro. Ecco le sue parole

Charles De Ketelaere, calciatore del Milan in prestito all'Atalanta, al termine della sfida tra Belgio e Estonia ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di gianlucadimarzio.com. Molti gli argomenti di cui ha parlato il belga, fra cui anche il Milan e il suo futuro in Serie A. Ecco un estratto su sull'Atalanta (QUI LE SUE PAROLE).