Di Marzio: “Bravo Pioli, Milan guarito. Opportunità De Ketelaere”

"Atalanta fuori? No, perché ci sono 3-4 punti di distanza, quindi non si può escludere l’Atalanta nonostante il calo delle ultime settimane. Ci sono 5 squadre in 6 punti e con Allegri c’è anche l’idea di una rimonta Juventus. Nessuna tra Inter, Milan, Roma, Lazio, Atalanta hanno avuto un rendimento immacolato, quindi nessuno ha fatto un filotto… per far rientrare la Juve dovrebbero perderne diverse di fila".

"Milan senza Leao? Opportunità per De Ketelaere"

"È stato bravo Pioli. Il Milan aveva avuto la crisi più forte tra i club in lotta per la Champions, come punteggi e prestazioni. Pioli ha trovato una soluzione, come il cambio di sistema di gioco. Ha capito che mancava compattezza e ha cercato di fare più solidità e sicurezza, valorizzando giocatori come Thiaw e dando sicurezza mentale alla squadra. Milan assolutamente guarito. Vedremo con l’assenza di Leao, ma credo che con De Ketelaere si possa avere un’opportunità; non è facile giocare spezzoni per dover sempre dimostrare, magari dall’inizio". Il Milan segue la stella del futuro: le ultime news di mercato >>>