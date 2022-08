Milan, agenti De Ketelaere: “A un certo punto l’accordo sembrava morto”

Tom De Mul e Yama Sharifi, agenti di Charles De Ketelaere , sono tornati sull'accordo tra Milan e Brugge per il classe 2001. Una trattativa lunga, difficile, che ha vissuto diversi momenti difficili in cui tutto sembrava potesse saltare. Queste le dichiarazioni rilasciate alla testata belga 'Het Laatste Nieuws'.

"Abbiamo insistito un po', mostrando il nostro lato aggressivo. A un certo punto l'accordo sembrava morto. Dopo l'incontro in Belgio, i club non hanno più voluto parlarsi. Poi siamo andati a Lugano. Due superpotenze si sono confrontate ed è diventata una vera battaglia. Il mondo esterno non può capire quanto sia stato difficile risolvere tale situazione. Dovevamo decidere la strategia. Abbiamo fatto di tutto per far riuscire il trasferimento".