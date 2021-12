Milan, De Grandis: “Attaccante a gennaio? Si rischia sovraffollamento”

Secondo il noto opinionista Stefano De Grandis al Milan non serve un altro attaccante in rosa. Leao e Rebic sono fondamentali

Il noto opinionista Stefano De Grandis ha parlato della possibilità per il Milan di acquistare un attaccante a gennaio. Una soluzione che, però, potrebbe creare sovraffollamento in attacco con i recuperi di Ante Rebic Rafael Leao. Queste le dichiarazioni nel suo intervento a 'Sky Sport': "Se prendi un altro attaccante, si rischia di creare sovraffollamento in attacco. Leao e Rebic, con le loro assenze, si sono dimostrati fondamentali. Ibrahimovic poi va gestito. Non può giocare tutte le partite con la stessa intensità". Milan, affare di mercato in vista con il PSG? Le ultime notizie >>>