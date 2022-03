Milan, De Canio: “L’anno scorso ho dato il mio Oscar a Pioli. Ora…”

L'allenatore Gigi De Canio ha parlato della lotta scudetto in Serie A e ha fatto i complimenti a Stefano Pioli per la crescita del Milan

L'allenatore Gigi De Canio ha parlato della lotta scudetto in Serie A e ha fatto i complimenti a Stefano Pioli per la crescita del Milan. Il prossimo weekend, a suo avviso, sarà molto importante, ma non decisivo, con i rossoneri e il Napoli che hanno avuto uno scatto importante. Giusto, infine, dare il suo personalissimo Oscar a Pioli per il rendimento della scorsa stagione e per aver fatto crescere ulteriormente la squadra quest'anno. Le dichiarazioni ai microfoni di 'Tutti Convocati'.

Su Pioli: "L'anno scorso il mio personalissimo Oscar l'ho dato a Pioli. Questa stagione ha confermato le aspettative, facendo crescere ulteriormente la squadra anche in personalità. In un momento in cui non ci sono padroni, la continuità dei rossoneri non mi sorprende". Milan, un big lascia il Manchester United a parametro zero: i rossoneri ci pensano.