Milan – Daniel Maldini, l’ex allenatore: “Ha sempre dato del ‘tu’ al pallone”

Walter De Vecchi , ex allenatore di Daniel Maldini alle giovanili del Milan, ha parlato delle qualità del classe 2001, ben visibili già all'epoca. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': "Ricordo benissimo il primo, primissimo Daniel. L'ho allenato per due stagioni, dai 12 ai 14 anni. Era un ragazzo molto piccolo fisicamente, che già a quell'epoca spiccava però per mezzi tecnici davvero impressionanti. Daniel Maldini è sempre stato un calciatore di qualità, uno di quelli che dà del 'tu' al pallone".

Sul suo primo gol in Serie A: È stata una soddisfazione immensa, per lui prima di tutto, ma anche per noi che lo abbiamo allenato e seguito durante il suo percorso nel settore giovanile del Milan. Personalmente sono molto contento e orgoglioso, Daniel si merita di fare una grande carriera".