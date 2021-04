Milan, Dalot è sicuro :”Non c’è un problema fisico” | News

Diogo Dalot, terzino del Milan, nell'intervista rilasciata a Sport Mediaset ha parlato del momento che sta attraversando la squadra

Diogo Dalot, terzino del Milan, in prestito dal Manchester United, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sport Mediaset. Dalot ha parlato del momento difficile che stanno attraversando i rossoneri, che non sono sembrati scarichi fisicamente contro la Lazio. Ecco cosa ha detto: "Non c'è un problema fisico. Sabato abbiamo l'oppurtunità di fare meglio dell'ultima partita e siamo concentrati per farlo". Intanto l'ex arbitro Luca Marelli ha attaccato l'arbitro Orsato.