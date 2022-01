Milan, Cuoghi: “Maldini e Massara di un’altra categoria, sanno muoversi”

L'ex calciatore rossonero Stefano Cuoghi ha fatto il punto sul momento del Milan. Qualche considerazione anche sul mercato

L'ex calciatore rossonero Stefano Cuoghi ha fatto il punto sul momento del Milan. Qualche considerazione anche sul mercato. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb'.

Conta tantissimo per i rossoneri in chiave scudetto... "Se vuoi lottare per il titolo, dopo il passo falso con lo Spezia, sarebbe grave non portare a casa la vittoria. Rappresenterebbe una bella iniezione di fiducia".

Al di là dell'errore dell'arbitro, con lo Spezia è emerso qualche limite dei rossoneri... "Il Milan quella gara l'avrebbe probabilmente vinta. Non so se il portiere ci arrivava su quel tiro o se si è fermato, in ogni caso i rossoneri non avevano chiuso la partita e alla fine ha vinto lo Spezia. E' chiaro che una squadra che vuol vincere lo scudetto non può permettersi di tenere così in bilico il risultato. Devo dire che si è sentita assenza Tonali. Ma va anche sottolineato che fino a qualche tempo fa il Milan giocava da squadra mentre ora vive sulla capacità dei singoli che possono risolvere le partite, vedi Leao o Ibra. Non c'è più quel senso di compattezza di squadra, va recuperata questa prerogativa".

Sul mercato alla fine si aspetta il difensore? "Per forza. E' vero che Tomori resterà fuori un mese ma dovesse saltare anche il derby, giocare quella partita senza due titolari in difesa è complicato. Non è facile in ogni caso trovare un giocatore di alto livello e che si inserisca perfettamente. La società comunque agisce in modo perfetto: Maldini e Massara sono di un'altra categoria, sanno muoversi e non si fanno prendere dalla frenesia. Non parlano tanto ma badano ai fatti".

Tra i difensori accostati al milan chi le piace? "A parte Botman, gli altri giocano poco ma è anche vero che pure Tomori giocava poco e poi si è rivelato eccezionale. Mi fido ciecamente della società, il passo se lo fa perché è ben ponderato". Intanto ci sono novità importanti di calciomercato sul difensore.

