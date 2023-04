Milan, Cuoghi: “Krunic è il giocatore più sottovalutato del campionato”

Su Krunic e Bennacer : "Krunic è il giocatore più sottovalutato del campionato. Fa un lavoro nell’ombra incredibile, nella gestione delle distanze, soprattutto in fase di possesso, quando sa sempre dove posizionarsi preventivamente per accorciare la squadra. Anche il fatto che Theo Hernandez possa sganciarsi molto più spesso è data dalla bravura nel tamponare dell’ex Empoli".

Su Ibrahimovic: "Nella vita l’età si paga, prima o poi. Anche per lui, oramai, sembra arrivato il momento. Lui ha fatto moltissimo per il Milan in questi anni, anche lontano dai riflettori e fuori dal campo. Come giocatore non ha più l’importanza che ha avuto per tanti anni. Sarà difficile convincerlo, ma alla fine avverrà una separazione".