Milan-Tottenham, Cudicini: “Kane? Era maturo, ma lo insultavo”

Il doppio ex di Milan e Tottenham Carlo Cudicini ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Milan TV, soffermandosi su parecchi temi, tra cui l'emozione di allenarsi con grandi giocatori quando vestiva la maglia rossonera. L'ex portiere si è soffermato in particolar modo su Harry Kane, che lui ha avuto come compagno proprio negli Spurs, raccontando di come lo insultasse perché era la vittima dei suoi tiri a fine allenamento. Di seguito le sue parole.