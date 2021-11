Milan, Crespo: “Ibrahimovic è di un’altra categoria. E’ un vero faro”

Hernan Crespo, ex giocatore del Milan, ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero

Hernan Crespo, ex attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Crespo ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero: "Ibrahimovic è un assoluto fenomeno. Riuscire a fare quello che fa lui a quarant'anni anni nel campionato italiano, che è uno dei più difficili al mondo, è davvero incredibile. In ogni partita, anche quando non fa genialate, dimostra di essere sempre a un livello superiore rispetto ai compagni e agli avversari, è di un'altra categoria. Quando giocavamo insieme all'Inter era già un campione, ma non aveva ancora questa maturità e capacità di trascinare la squadra che vedo oggi nel Milan. Adesso è un vero faro, i compagni devono soltanto seguirlo per continuare a crescere e puntare a vincere".