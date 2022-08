Milan, Cracco: “Scudetto inaspettato. Leao può diventare come CR7”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, lo Chef Carlo Cracco, noto tifoso del Milan, ha parlato dello scudetto della scorsa stagione e di Rafael Leao. Queste le dichiarazioni: "È difficile parlare di ambizioni e obiettivi con il mercato in corso. È arrivato uno Scudetto inaspettato, vediamo come si assesterà la squadra che non parte più a fari spenti. Obiettivi? Magari Rafael Leao diventerà un goleador come Cristiano Ronaldo. Ma auguriamoci soltanto che sia un anno goloso e soprattutto divertente".