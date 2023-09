Milan, Costacurta: “In prima fila ci sono Inter e Napoli”

Il Milan ha iniziato molto bene in questa Serie A. I rossoneri sono reduci da tre vittorie di fila. I rossoneri per molti ex giocatori e analisti sono una sorpresa di questo inizio di campionato, anche per le prestazioni viste sul campo da gioco. Questa la griglia di partenza di Billy Costacurta , ex difensore rossonero, intervenuto a Sky Calcio Club.

"Per me in prima fila ci sono Inter e Napoli, dietro Milan e Juve, che può lottare per lo scudetto perché non ha le coppe. Queste sono per me le prime 4".