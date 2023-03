Milan, Costacurta: “Con il Napoli due partite equilibrate”

Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha commentato il sorteggio del quarto di finale di Champions League tra Milan e Napoli

"Saranno due partite equilibrate. La tensione si sentirà, anche il Napoli, da favorito, sentirà la pressione. La fortuna del Napoli è che prima delle partite di Champions contro il Milan non avrà grande stress in campionato, mentre sono convinto che i rossoneri dovranno lottare fino all'ultima giornata per arrivare tra le prime quattro". Calciomercato Milan - Retegui-Atlético, contatto. E i rossoneri...