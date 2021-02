Milan, Costacurta: “Maldini ha grandi meriti. Vi spiego” | Calcio News

Milan, Costacurta parla di Maldini

Alessandro Costacurta, ex giocatore rossonero, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Fanpage.it. Costacurta ha parlato anche di Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica rossonera.

“Quanto ha influito Maldini nel rilancio del Milan? Per le scelte dei giocatori e dell’ambiente con l’allenatore c’è stata una simbiosi incredibile insieme a Massara e anche Boban. Avevano giocatori che sulla carta non sembravano così bravi ma loro hanno scelto profili incredibili che sono migliorati tantissimo e l’alchimia con l’allenatore è molto importante, così come il rapporto tra dirigenti e squadre. Paolo ha messo in atto quella richiesta di chiarezza che usavamo anche noi al Milan. Il gruppo ha avuto la meglio in questo senso”. A proposito di Maldini, il dirigente pensa a un nuovo colpo di calciomercato a costo zero.