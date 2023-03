Milan, Costacurta: “Aspettative alte su Leao. C’è qualcosa…”

Billy Costacurta, ex difensore del Milan, ha parlato dei rossoneri dopo la sconfitta a Udine, in particolare del rendimento di Rafael Leao

Billy Costacurta , ex difensore del Milan , ha parlato dei rossoneri dopo la sconfitta a Udine, in particolare del rendimento di Rafael Leao . Ecco le sue parole a Sky.

"Credo che l'allenatore lo veda come lo vediamo noi. Le aspettative sono sempre alte, soprattutto in partite di alto livello. Leao è stato decisivo solo a Zagabria se parliamo di Europa, da lui mi aspetto qualcosa in più soprattutto nelle partite che contano. Se poi l'allenatore non lo fa giocare contro l'Inter vuol dire che c'è qualcosa…". Il portoghese non sta vivendo un momento brillante e non trova il gol dalla trasferta del Milan a Lecce.