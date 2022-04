Costacurta: “Ibrahimovic, non forzare il rientro. Devi stare più calmo”

Alessandro 'Billy' Costacurta, ex difensore del Milan, ha dato un consiglio a Zlatan Ibrahimovic sui tempi di rientro dagli infortuni

Alessandro 'Billy' Costacurta , ex difensore del Milan, ha dato un consiglio a Zlatan Ibrahimovic sui tempi di rientro dagli infortuni. Queste le dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'.

"Io l'ho imparato nel tempo, forse lui è ancora troppo ansioso di rientrare. E' l'unico errore che mi permetto di imputargli: con quella struttura lì, a quarant'anni, dev'essere meno impetuoso. Deve essere più calmo, non forzare ogni volta il rientro: certe ricadute possono essere dipese anche dalla sua voglia di tornare prima possibile ad aiutare la squadra. Ma un fisico come il suo, all'età che ha, deve essere gestito diversamente da prima. Se da giovane recuperi prima, dopo devi avere più pazienza. Un giorno in più di cure o solo qualche ora può fare tutta la differenza del mondo".