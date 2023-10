Milan, Costacurta: “Giroud è davvero così importante?”

Il Milan vince grazie al gol di Pulisic: con i tre punti conquistati in casa del Genoa i rossoneri chiudono prima della pausa al primo posto in Serie A. Sono stati molti gli argomenti per il post gara, fra cui anche Olivier Giroud. Ne ha parlato anche Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero. Billy non ha parlato delle prestazioni di Oli in porta, ma di quelle in attacco. Ecco il suo parere a Sky.