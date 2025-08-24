Milan, Cosmi svela le squadre in lizza con il Napoli per lo Scudetto

L’ex allenatore Serse Cosmi , intervistato da SportMediaset, tra i tanti temi ha parlato anche della corsa scudetto, analizzando chi potrebbe aggiudicarsi il titolo quest’anno. Per Cosmi non c'è una favorita, ma è una corsa a quattro dove anche J uventus e Milan possono sorprendere. Ecco le sue parole.

"Insieme, e sottolineo insieme, al Napoli ci sono squadre che possono competere per l’obiettivo primo posto: Inter, Juventus e Milan hanno qualcosa per sorprendere. Non credo che le squadre di Allegri e Tudor siano dietro Napoli e Inter, sono tutte lì".