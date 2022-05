Milan, Cosmi: “Pioli? Non dimentichiamoci che stava per essere licenziato”

Serse Cosmi ha sottolineato il lavoro svolto da Stefano Pioli con il Milan. E pensare che stava per essere licenziato... Le dichiarazioni

Scudetto al Milan sarebbe il capolavoro di Pioli? "Non dimentichiamoci che prima di questa incredibile cavalcata era sull'orlo del licenziamento, o comunque si parlava solo di ripartire con Rangnick. Lì è stato forte, ha tirato fuori il meglio di se stesso. Non vedo squadre in simbiosi col proprio allenatore come il Milan quest'anno, parlo di complicità. Il lavoro dell'uomo Pioli è una lezione anche per chi vive di successione: concretezza, bontà d'animo ed esperienza ancora sono qualità decisive per un allenatore. Davanti a quelli che cercano cibernauti, invece, alzo le mani...".