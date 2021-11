Milan, Cosmi: “Identiche possibilità di Scudetto con il Napoli” | PM

Cosmi ha parlato del Milan e della lotta Scudetto con il Napoli e l'Inter, pronta a inserirsi. Ecco tutte le sue dichiarazioni.

Un inizio di campionato strepitoso per Milan e Napoli, che stanno dominando e sono appaiati in testa alla classifica, come ha sottolineato anche Serse Cosmi in esclusiva ai nostri microfoni. Ecco le sue parole sulla lotta per il titolo: "Ad oggi le possibilità di veder vincere il Milan o il Napoli sono identiche. Stanno praticamente facendo un percorso in linea: se vince una, vince anche l'altra, se pareggia una, pareggia anche l'altra... Credo che l'unica che può inserirsi nella corsa è l'Inter. Per i nerazzurri è stata decisiva la vittoria con il Napoli. Se avesse pareggiato o perso non dico che sarebbe stata tagliata fuori però sarebbe stato un discorso molto più complicato. L'Inter è l'inseguitrice più accreditata, ma non mi sento di dire chi possa vincerlo tra Milan o Napoli".