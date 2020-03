Milan, Conti: “Ringrazio i tifosi per l’affetto. Scelto numero 12 perché…”

NEWS MILAN – Giorgia Palmas e Milan TV sono andati a curiosare a casa di Andrea Conti e della compagna Martina. Qualche curiosità e racconto tra campo ed extra campo del terzino destro del Milan.



Subito si è parlato del loro rapporto di coppia: “Cuciniamo insieme, ma ultimamente ci pensa lui, è un ottimo chef. Andrea odia frutta e verdura, se è verde non gli piace. Non è uno spendaccione, è molto molto molto contenuto”, racconta la fidanzata. Poi Andrea racconta: “Tutte le schifezze in frigo sono mie (ride, ndr). Amo comprare scarpe e gli accessori, piuttosto che un vestito. Siamo permalosi entrambi, prima molto più io che lei, ora sono migliorato”.

Sull’affetto dei tifosi del Milan nei suoi confronti: “E’ una cosa che mi fa molto piacere, non me lo spiego neanche io. Non ho dato a lungo il mio contributo sul campo per via degli infortuni, però nel mio piccolo sono sempre stato vicino alla squadra, penso sia stata apprezzata al cosa”.

Sulla scelta del numero di maglia: “Ho scelto il 12 perché io sono nato il 2, le il 10. Volevo il 13 – racconta Conti – perché è il giorno del nostro fidanzamento ma è il numero del capitano e non si poteva prendere”.

Sul futuro da papà: “Ancora non ho realizzato. Ma immagino che non vedrò l’ora di tornare a casa e stare con lui. Sul nome, Leonardo, ci siamo trovati subito. Fosse stata femmina, Vittoria”.

La promessa con l’Atalanta: “I capelli biondi ossigenati in caso di Europa con l’Atalanta. E poco dopo ho conosciuto mia suocera”

Intanto intervista esclusiva di PianetaMilan.it ad un giornalista della Bild che conosce bene il metodo di lavoro di Ralf Rangnick: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android