Milan, Condò: “Pulisic? Potrebbe togliermi un po’ di malinconia”

"Loftus-Cheek è stato preso ed è un buon giocatore, va sicuramente nella formazione titolare contando che oltre a Tonali mancherà anche Bennacer per tutta la prima parte della stagione milanista. Tra i nomi che leggo ce n'è uno che a me piace tanto, che è Pulisic. Se il Milan riuscisse ad arrivare a Pulisic parte della mia malinconia per la partenza di Tonali verrebbe sedata. A me piacerebbe vederlo in un 4-3-3 a destra".