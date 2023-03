Milan, Compagnoni: “Krunic trequartista ha una sua logica. E su Kessiè..”

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Maurizio Compagnoni ha parlato di alcune possibili scelte che il tecnico del Milan Stefano Pioli potrebbe fare in vista del Tottenham . Secondo il noto giornalista, l'ipotesi di lanciare Rade Krunic dal primo minuto avrebbe una sua logica. E non risparmia un pensiero sulla mancanza di Franck Kessié nella rosa del Diavolo. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Maurizio Compagnoni

"Non so se sta mancando Kessie. Il problema del Milan è stato il mese di gennaio, non credo che con Kessie le cose sarebbero cambiate. Krunic trequartista a Londra? Non sarebbe la prima volta, anche se era un modulo diverso. Krunic è molto duttile e Pioli ha grande fiducia in lui. Sarebbe una soluzione che ha una sua logica". Milan, Londra è un tabù: i precedenti con Chelsea, Arsenal e Tottenham