Milan, Compagnoni: “De Ketelaere? Pressione di San Siro eccessiva”

"Lo scorso anno ho detto più volte che per il tipo di giocatore che è De Ketelaere al Milan è inevitabile che faccia fatica perché è un atipico, perché non ha un ruolo preciso, perché la pressione di San Siro è eccessiva. Lui può fare bene in due squadre con due allenatori particolari, per il loro modo di giocare: Juric ma soprattutto Gasperini. Nell'Atalanta è perfetto, nel 3-4-2-1 Gasperini lascia grande libertà ai due trequartisti. Non deve tenere una posizione specifica, fa un po' fatica e ha bisogno di svariare. Ha meno pressione. A Bergamo farà benissimo. Tra l'altro l'Atalanta ha il diritto di riscatto, il Milan non ha il controriscatto. Ma se dovesse tornare al Milan è probabile che potrebbe reincontrare le stesse difficoltà, proprio per le caratteristiche. Però è forte, ha talento e ha tante qualità: è un atipico".