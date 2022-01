Milan, Compagnoni: “42 punti in 19 partite sono un ottimo bottino”

Il noto telecronista Maurizio Compagnoni ha commentato il cammino del Milan nel girone d'andata. Queste le dichiarazioni

Credo che il Milan stia facendo il suo, fa discutere su come sono stati spalmati i punti: un rullo compressore all'inizio, poi la frenata dell'ultimo periodo. Comunque, 42 punti in 19 partite sono un ottimo bottino. Adesso c'è la Coppa d'Africa che porta via Kessie e Bennacer, altrimenti il Milan sarebbe quasi al completo".