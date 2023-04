Milan, Colombo: “Giocando così, può arrivare in finale e vincere”

"Nel 4-0 del Maradona ho rivisto il Milan dello scudetto, quello delle ultime dieci partite della stagione passata. E se i rossoneri giocheranno così anche nei quarti di Champions è impossibile porre limiti: possono arrivare in finale e vincere. Anche contro squadre come City o Bayern. Ricordiamoci che questa squadra ha già stupito una volta, vincendo uno scudetto tanto meritato quanto impronosticabile: non vedo perché non possa stupire ancora. A Napoli il Milan ha brillato sotto ogni aspetto: gioco, organizzazione e spirito di sacrificio. Pioli ha ricompattato il gruppo e lo ha guidato a una rinascita che può dare la spinta per la doppia sfida con gli azzurri in Champions. E occhio a Brahim Diaz sulla fascia destra: lo spagnolo non è un’ala, ma ha tecnica e visione di gioco, può giocare in qualunque posizione e l’altra sera lo ha dimostrato. Anche Leao ha dato le sue risposte, spazzando via le critiche di questi mesi con una prestazione da campione. Ecco, ho l’impressione che il Milan si sia ritrovato al momento giusto. Proprio per questo, però, non dobbiamo dimenticare in che situazione si trovavano i rossoneri a gennaio: questo è un gruppo che non deve mai perdere il senso di unione che lo ha portato fino al successo. Se ci riuscirà, i tifosi potranno vivere momenti indimenticabili anche nei prossimi mesi, ne sono certo". Calciomercato Milan – Opportunità in difesa: colpo dalla Juventus?