Milan, Collovati: “Squadra in crescita? Merito di Ibrahimovic e non solo”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Fulvio Collovati, ex difensore rossonero, ha parlato della crescita del Milan. Questa la sua opinione in merito rilasciata ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’: “Che il Milan fosse una squadra in crescita lo sostengo da tempo. Il gruppo dipende da Zlatan Ibrahimović, inutile girarci intorno. Ma Stefano Pioli è stato bravissimo a creare omogeneità. Squadra corta, tutti si aiutano: i difensori non soffrono quasi mai situazioni di uno contro uno perché c’è sempre un centrocampista in supporto”.

