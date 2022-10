Zambrotta: “C’è il San Siro delle grandi occasioni. Serve più cattiveria”

Gianluca Zambrotta , ex giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' prima di Milan-Chelsea , partita della 4^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 in programma alle ore 21:00 a ' San Siro '. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni: “La squadra contro la Juventus ha fatto una grande partita. Il gruppo c’è, la mentalità c’è, si spera soltanto un po’ più di cattiveria rispetto alla gara d’andata. Si spera che il Milan possa fare una grande partita.

C'è emozione per il ritorno a San Siro? "È sempre una grande emozione quando si calca questo campo, con tutta questa gente che ti supporta. Credo che sia sempre una gioia indescrivibile. C'è il pubblico delle grandi occasioni, la partita è perfetta, la squadra è carica".