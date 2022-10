Milan-Chelsea, Mount: “Sorpreso dal rigore. E non era nemmeno rosso”

Mason Mount ha parlato del rigore fischiato a suo favore in Milan-Chelsea con conseguente rosso per Fikayo Tomori . Il calciatore inglese accenna un 'forse era rigore', ma è onesto nel valutare come eccessive sia la valutazione dell'arbitro nel concedere il penalty, sia l'espulsione al suo ex compagno di squadra. Queste le dichiarazioni riportate da 'La Gazzetta dello Sport'.

"Sono rimasto un po' sorpreso perché avevo superato Tomori e avevo tirato. Conosco Fik da molto tempo e mi è dispiaciuto per lui. Non credo fosse da espulsione. Era rigore? Forse sì. Sono un giocatore onesto, voglio provare a segnare un gol e lui mi ha tirato un po' indietro, ma mi spiace per lui per quella decisione. Ho sentito Tomori cercare di tirarmi indietro ma stavo correndo verso la porta, quindi non sarei caduto e ho sentito che avrei potuto segnare. Sono andato avanti, poi l'arbitro ha fischiato e ha tirato fuori il cartellino. È stato difficile vedere Tomori espulso. Quel rosso forse ha rovinato un po' la partita". Rinnovo Leao: incontro in programma e offerta del Milan pronta. Le ultime news