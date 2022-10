Milan-Chelsea, Cesari: “Siebert, voto 3. Questo rigore non esiste”

MILAN, ITALY - OCTOBER 11: Referee Daniel Siebert gestures during the UEFA Champions League group E match between AC Milan and Chelsea FC at Giuseppe Meazza Stadium on October 11, 2022 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

"Decisione incomprensibile. L'intensità del tocco di Tomori non è tale da causare un calcio di rigore. L'arbitro dice che Tomori ha trattenuto, ma sbagliato! Le immagini non dicono assolutamente questo. Le mani di Tomori non stringono mai Mount e non si può parlare di trattenuta, ma le appoggia ed è quello che fa anche Mount e tutti i calciatori. Poi può tirare e tira. Pioli dice: 'This is the Champions! No foul!'. Follia regolamentare di Siebert. No VAR? Il VAR non può giudicare l'intensità del contatto. Al primo semplice appoggio del braccio di Tomori stava già per fischiare. Non esiste questo rigore".