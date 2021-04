Milan, Cerruti: “Meite scarto del Torino, Mandzukic fermo da un anno”

Il giornalista Alberto Cerruti ha parlato del mercato di gennaio del Milan. Si salva solo Tomori: ecco la sua opinione su Meite e Mandzukic

Il giornalista Alberto Cerruti ha parlato del mercato di gennaio del Milan. Si salva solo Fikayo Tomori: ecco la sua opinione su Soualiho Meite e Mario Mandzukic ai microfoni di 'TMW Radio': "La società Milan a gennaio credeva davvero di poter vincere lo Scudetto. Se non avesse acquistato nessuno, diremmo che ha sbagliato a non rinforzarsi. ha sbagliato gli acquisti però, almeno due su tre: Tomori va riscattato, Meité è uno scarto del Torino e Mandzukic era fermo da un anno. Milan senza Champions? Non credo che si dovrebbe mettere in discussione Pioli. Dalla società si parla di permanenza del tecnico, nonostante tutto. E' stato elogiato fino a un mese fa".