Milan, Cerruti: “Dybala ipotesi suggestiva, forse uno spiraglio c’è”

Torna in auge Dybala anche in chiave Milan: "Sarebbe un grandissimo colpo mediatico per il Milan, un giocatore importante. Bisogna vedere se davvero il Milan sia disposto a investire certe cifre. una buona fetta del budget se ne andrebbe via. E' un'ipotesi suggestiva ma forse uno spiraglio c'è. Sarebbe un sogno per i tifosi, poi toccherebbe a Pioli trovargli la collocazione giusta". Milan, il meglio delle notizie della giornata di ieri.