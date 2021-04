Milan, Cecere: “Per Kvaratskhelia c’è tanta concorrenza, è forte”

Il Milan ha messo nel mirino Kvaratskhelia per il prossimo mercato. Ecco il pensiero su di lui del noto operatore di mercato.

Il Milan continua la ricerca a giovani talenti per il prossimo mercato. I rossoneri sono sempre attenti alle occasioni a basso costo, con giocatori destinati a diventare campioni. Tra questi c'è anche Khvicha Kvaratskhelia, georgiano classe 2001, di proprietà del Rubin Kazan. Ala offensiva, ha un valore di circa 10 milioni. Di lui ha parlato l'operatore di mercato Crescenzo Cecere ai microfoni di TuttoMercatoWeb. Ecco le sue parole: "Nei campionati esteri ci sono tanti giovani bravi che stanno giocando. Ma non si può far fede soltanto a quello che si vede nei video. Bisogna comunque stare attenti. La concorrenza è tanta. Parliamo comunque di un buonissimo giocatore, che sembra conteso da tante squadre". Intanto Milan e Juventus pensano allo scambio Romagnoli-Bernardeschi: le ultime